Путин заявил о возможности производства "Спутника V" в Армении и Киргизии
Россия является единственной страной, которая передаёт технологии по вакцинам, подчеркнул глава государства.
Вакцина "Спутник V". Фото © ТАСС / UIG
В настоящее время рассматривается возможность производства антиковидной вакцины "Спутник V" в Армении и Киргизии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).
"Выпуск "Спутника V" успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии", — рассказал глава государства, подчеркнув, что Россия является единственной страной, которая передаёт технологии по вакцинам.
Как отметил Путин, учитывая нынешние обстоятельства, Россия должна уделить внимание сотрудничеству с другими государствами в области лекарственной безопасности. Президент также рассказал, что появилось немалое количество отечественных препаратов от ковида, эффективность которых весьма высока. В связи с этим нужно организовать производство лекарств в странах Евразийского экономического союза.
"До конца года эксперты ЕврАзЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению наших стран стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний", — пояснил президент.
Ранее Владимир Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от ковида. Как подчеркнул глава государства, РФ заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с пандемией. Напомним, 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ была подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник лайт", являющейся аналогом первого компонента препарата "Спутник V". В начале мая вакцина была официально зарегистрирована в России.
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