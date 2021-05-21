Путин заявил о возможности производства "Спутника V" в Армении и Киргизии

В настоящее время рассматривается возможность производства антиковидной вакцины "Спутник V" в Армении и Киргизии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

"Выпуск "Спутника V" успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии", — рассказал глава государства, подчеркнув, что Россия является единственной страной, которая передаёт технологии по вакцинам.

Как отметил Путин, учитывая нынешние обстоятельства, Россия должна уделить внимание сотрудничеству с другими государствами в области лекарственной безопасности. Президент также рассказал, что появилось немалое количество отечественных препаратов от ковида, эффективность которых весьма высока. В связи с этим нужно организовать производство лекарств в странах Евразийского экономического союза.

"До конца года эксперты ЕврАзЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению наших стран стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний", — пояснил президент.