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Лавров: Мы готовы с Западом дружить, но с условием

По словам главы российского МИДа, наша страна сохранит чувство собственного достоинства и свою национальную гордость, выстраивая международные отношения.

21 мая, 11:01

Фото © Instagam / МИД России / Russia's MFA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, на котором Москва готова в дальнейшем строить отношения с западными странами. Речь об этом зашла в ходе его выступления на просветительском марафоне "Новое знание".

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"Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков", подчеркнул Лавров.

Дипломат отметил, что Россия никогда не станет игнорировать свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого гражданина. И если мы восхищаемся нашей национальной гордостью в быту, то это проявляется и в нашей позиции на международной арене.

"Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым", — заключил глава МИД.

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Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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