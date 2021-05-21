В Совфеде не удивлены требованию американских сенаторов оставить санкции против "Северного потока – 2"
Не исключено, что подобными заявлениями республиканцы "раскачивают лодку" для возможной смены Правительства США, отметил сенатор Игорь Морозов.
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России не следует ожидать какие-то послабления в отношениях с США, ситуация продолжит ухудшаться дальше, даже несмотря на то что она уже "на краю пропасти". Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов, комментируя решение американских сенаторов оставить санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2".
"Сенат со времён Маккейна (Джон Маккейн — американский политик, который имел репутацию одного из главных русофобов США. — Прим. Лайфа) разрушал американо-российские отношения, и эта инерция продолжается сейчас и только набирает динамику. Эта дилемма, которая возникла в американской политике в отношении "Северного потока – 2", будет продолжаться", — отметил парламентарий.
По мнению сенатора, американский президент Джо Байден снимает санкции с "Северного потока – 2" для того, чтобы вернуть лидерство в отношениях с Евросоюзом. При этом у сенаторов США на этот счёт другая точка зрения. Не исключено, что подобными заявлениями республиканцы "раскачивают лодку" для возможной смены Правительства Штатов.
Ранее в США 14 сенаторов-республиканцев внесли проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2". По их мнению, отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".
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Напомним, об отказе США от новых санкций 18 мая сообщил портал Axios. Согласно данным, Белый дом откажется от ограничений в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига, так как не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока – 2".
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