В Совфеде не удивлены требованию американских сенаторов оставить санкции против "Северного потока – 2"

России не следует ожидать какие-то послабления в отношениях с США, ситуация продолжит ухудшаться дальше, даже несмотря на то что она уже "на краю пропасти". Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов, комментируя решение американских сенаторов оставить санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Сенат со времён Маккейна (Джон Маккейн — американский политик, который имел репутацию одного из главных русофобов США. — Прим. Лайфа) разрушал американо-российские отношения, и эта инерция продолжается сейчас и только набирает динамику. Эта дилемма, которая возникла в американской политике в отношении "Северного потока – 2", будет продолжаться", — отметил парламентарий.

По мнению сенатора, американский президент Джо Байден снимает санкции с "Северного потока – 2" для того, чтобы вернуть лидерство в отношениях с Евросоюзом. При этом у сенаторов США на этот счёт другая точка зрения. Не исключено, что подобными заявлениями республиканцы "раскачивают лодку" для возможной смены Правительства Штатов.