Точное число погибших в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления

Количество погибших в очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области пока не удаётся установить из-за затопления колодца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Таганрога Андрея Лисицкого.

"Количество погибших пока сказать не могу, в том числе потому что колодец затоплен", — пояснил мэр.

Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, в результате ЧП погибло семь человек, ещё двоих ищут. По данным Минздрава области, в больницу доставлено пять человек.