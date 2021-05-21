Точное число погибших в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления
По данным некоторых СМИ, в результате ЧП умерло семь человек, ещё двоих ищут. В больницу доставили пятерых.
Фото © LIFE
Количество погибших в очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области пока не удаётся установить из-за затопления колодца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Таганрога Андрея Лисицкого.
"Количество погибших пока сказать не могу, в том числе потому что колодец затоплен", — пояснил мэр.
Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, в результате ЧП погибло семь человек, ещё двоих ищут. По данным Минздрава области, в больницу доставлено пять человек.
Напомним, ранее сообщалось о двух погибших в результате отравления газом в коллекторе в Ростовской области. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прокуратура проводит проверку.
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