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Обвинённого в госизмене жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии

Россиянина признали виновным в инкриминируемом ему деянии. Отбывать наказание он будет в пенитенциарном учреждении строгого режима.

21 мая, 11:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россиянин Иван Яцкин приговорён Верховным судом Республики Крым к 11 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Подсудимого признали виновным в инкриминируемом ему деянии.

"Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год", — передаёт ТАСС заявление пресс-службы суда.

По словам собеседника агентства, в законную силу приговор пока не вступил.

Обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии

Обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии

Напомним, о задержании Яцкина стало известно в декабре 2019 года. Россиянин был арестован в Крыму и этапирован в Москву для проведения следственных действий. Свою вину он не признал. По версии следствия, на полуострове Яцкин собирал сведения, составляющие государственную тайну в России, и передавал их Украине. Материалы его дела содержат гриф "Секретно".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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