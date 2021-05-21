Обвинённого в госизмене жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии

"Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год", — передаёт ТАСС заявление пресс-службы суда.

Напомним, о задержании Яцкина стало известно в декабре 2019 года. Россиянин был арестован в Крыму и этапирован в Москву для проведения следственных действий. Свою вину он не признал. По версии следствия, на полуострове Яцкин собирал сведения, составляющие государственную тайну в России, и передавал их Украине. Материалы его дела содержат гриф "Секретно".