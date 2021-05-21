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Медведчук в суде назвал репрессиями обвинения в государственной измене

Политик отметил, что он и его партия выступают за защиту русского языка, русскоязычного населения Незалежной, а также за возобновление отношений с РФ.

21 мая, 11:13
<p>Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что выдвинутые против него обвинения в государственной измене являются репрессиями за критику действующей власти. Политик отметил, что они являются безосновательными.

"Представленные сегодня обвинения безосновательны <…> Я лично считаю их политически мотивированными, они также могут рассматриваться как политические репрессии против меня, незаконное уголовное преследование меня как представителя партии, которая выступает против курса власти", — сказал Медведчук на заседании Киевского апелляционного суда.

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Он также добавил, что вместе с партией выступает за защиту русского языка, русскоязычного населения Украины, за возобновление отношений с Россией, в поддержку канонической Украинской православной церкви, а также за изменения в экономической и социальной сфере.

Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения украинского политика Медведчука прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. О результатах следственных действий позже рассказал сам депутат. Сейчас он находится под домашним арестом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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