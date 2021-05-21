Медведчук в суде назвал репрессиями обвинения в государственной измене

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что выдвинутые против него обвинения в государственной измене являются репрессиями за критику действующей власти. Политик отметил, что они являются безосновательными.

"Представленные сегодня обвинения безосновательны <…> Я лично считаю их политически мотивированными, они также могут рассматриваться как политические репрессии против меня, незаконное уголовное преследование меня как представителя партии, которая выступает против курса власти", — сказал Медведчук на заседании Киевского апелляционного суда.