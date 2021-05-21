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"Я устал терпеть это": Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с Зеленским от лица Кличко

Шутники побеседовали с украинским президентом об уходе киевского мэра со своего поста. Полусонный политик указал, что разговор лучше продолжить утром.

21 мая, 11:39
<p>Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева / Zuma</p>

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева / Zuma

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени мэра Киева Виталия Кличко побеседовали по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись короткого разговора появилась в новом выпуске блога "Телефонные ребята" на ютуб-канале "Октагон".

Так, российский пранкер Алексей Столяров, представившись Кличко, позвонил в полпервого ночи Зеленскому и сообщил, что хочет завтра написать заявление о своём уходе с поста градоначальника.

"Хочу, чтоб вы меня поняли. Я устал терпеть это. Давление ваше. Вы меня пытаетесь унизить публично всячески", — сказал Зеленскому лже-Кличко.

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Полусонный президент Незалежной был весьма удивлён информацией о том, что он публично унижает Кличко. В связи с этим Зеленский настоятельно порекомендовал продолжить столь серьёзный разговор утром.

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Пранкеры отметили, что этот телефонный разговор долго хранился в архиве, однако запись всё-таки решили опубликовать после того, как Зеленский в одном из интервью рассказал, что Виталий Кличко ему постоянно названивает. Киевский мэр, комментируя слова президента, отметил, что тот, вероятно, путает его с кем-то.

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А ранее Вован и Лексус поговорили с руководством NED от лица Тихановской. Они обсудили выборы в России и Белоруссии, поддержку протестов, а также гранты "на критические нужды".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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