В Токио заявили, что Олимпиада пройдёт даже в случае чрезвычайного положения

Олимпийские игры в Токио пройдут в любом случае, даже если в городе в этот момент будет введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава координационной комиссии Игр Джон Коутс.

"Игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС. Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта, в то время как в стране действовал режим ЧС, так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае", — подчеркнул Котус.

При этом участники Игр должны будут регулярно сдавать тесты на коронавирус, вне зависимости от того, проходили ли они до этого вакцинацию.