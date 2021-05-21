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Жара на льду: расписание матчей чемпионата мира по хоккею

ЧМ-2021 пройдёт в столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня. Лайф публикует расписание группового этапа.

21 мая, 12:11
<p>Фото © Наталия Федосенко / ТАСС</p>

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

  • Группа А: Беларусь, Чехия, Дания, Россия, Словакия, Швеция, Швейцария, Великобритания.
  • Группа Б: Финляндия, Германия, Италия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Канада, США.

21 мая

  • Россия – Чехия (начало матча 16:15 мск)
  • Германия – Италия (16:15)
  • Беларусь – Словакия (20:15)
  • Канада – Латвия (20:15)

22 мая

  • Норвегия – Германия (12:15)
  • Дания – Швеция (12:15)
  • Финляндия – США (16:15)
  • Великобритания – Россия (16:15)
  • Латвия – Казахстан (20:15)
  • Чехия – Швейцария (20:15)

23 мая

  • Норвегия – Италия (12:15)
  • Великобритания – Словакия (12:15)
  • Казахстан – Финляндия (16:15)
  • Швеция – Беларусь (16:15)
  • Дания – Швейцария (20:15)
  • Канада – США (20:15)

24 мая

  • Словакия – Россия (16:15)
  • Латвия – Италия (16:15)
  • Германия – Канада (20:15)
  • Чехия – Беларусь (20:15)

25 мая

  • Великобритания – Дания (16:15)
  • США – Казахстан (16:15)
  • Швейцария – Швеция (20:15)
  • Финляндия – Норвегия (20:15)

26 мая

  • Россия – Дания (16:15)
  • Казахстан – Германия (16:15)
  • Канада – Норвегия (20:15)
  • Беларусь – Великобритания (20:15)

27 мая

  • США – Латвия (16:15)
  • Швейцария – Словакия (16:15)
  • Финляндия – Италия (20:15)
  • Швеция – Чехия (20:15)

28 мая

  • Казахстан – Канада (16:15)
  • Швеция – Великобритания (16:15)
  • Дания – Беларусь (20:15)
  • Латвия – Норвегия (20:15)

29 мая

  • Италия – Казахстан (12:15)
  • Чехия – Великобритания (12:15)
  • Швейцария – Россия (16:15)
  • Норвегия – США (16:15)
  • Словакия – Дания (20:15)
  • Германия – Финляндия (20:15)

30 мая

  • Беларусь – Швейцария (16:15)
  • Италия – Канада (16:15)
  • Швеция – Словакия (20:15)
  • Финляндия – Латвия (20:15)

31 мая

  • США – Германия (16:15)
  • Чехия – Дания (16:15)
  • Россия – Швеция (20:15)
  • Норвегия – Казахстан (20:15)

1 июня

  • Швейцария – Великобритания (12:15)
  • Канада – Финляндия (12:15)
  • Италия – США (16:15)
  • Словакия – Чехия (16:15)
  • Германия – Латвия (20:15)
  • Россия – Беларусь (20:15)
Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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