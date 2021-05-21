Жара на льду: расписание матчей чемпионата мира по хоккею
ЧМ-2021 пройдёт в столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня. Лайф публикует расписание группового этапа.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
- Группа А: Беларусь, Чехия, Дания, Россия, Словакия, Швеция, Швейцария, Великобритания.
- Группа Б: Финляндия, Германия, Италия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Канада, США.
21 мая
- Россия – Чехия (начало матча 16:15 мск)
- Германия – Италия (16:15)
- Беларусь – Словакия (20:15)
- Канада – Латвия (20:15)
22 мая
- Норвегия – Германия (12:15)
- Дания – Швеция (12:15)
- Финляндия – США (16:15)
- Великобритания – Россия (16:15)
- Латвия – Казахстан (20:15)
- Чехия – Швейцария (20:15)
23 мая
- Норвегия – Италия (12:15)
- Великобритания – Словакия (12:15)
- Казахстан – Финляндия (16:15)
- Швеция – Беларусь (16:15)
- Дания – Швейцария (20:15)
- Канада – США (20:15)
24 мая
- Словакия – Россия (16:15)
- Латвия – Италия (16:15)
- Германия – Канада (20:15)
- Чехия – Беларусь (20:15)
25 мая
- Великобритания – Дания (16:15)
- США – Казахстан (16:15)
- Швейцария – Швеция (20:15)
- Финляндия – Норвегия (20:15)
26 мая
- Россия – Дания (16:15)
- Казахстан – Германия (16:15)
- Канада – Норвегия (20:15)
- Беларусь – Великобритания (20:15)
27 мая
- США – Латвия (16:15)
- Швейцария – Словакия (16:15)
- Финляндия – Италия (20:15)
- Швеция – Чехия (20:15)
28 мая
- Казахстан – Канада (16:15)
- Швеция – Великобритания (16:15)
- Дания – Беларусь (20:15)
- Латвия – Норвегия (20:15)
29 мая
- Италия – Казахстан (12:15)
- Чехия – Великобритания (12:15)
- Швейцария – Россия (16:15)
- Норвегия – США (16:15)
- Словакия – Дания (20:15)
- Германия – Финляндия (20:15)
30 мая
- Беларусь – Швейцария (16:15)
- Италия – Канада (16:15)
- Швеция – Словакия (20:15)
- Финляндия – Латвия (20:15)
31 мая
- США – Германия (16:15)
- Чехия – Дания (16:15)
- Россия – Швеция (20:15)
- Норвегия – Казахстан (20:15)
1 июня
- Швейцария – Великобритания (12:15)
- Канада – Финляндия (12:15)
- Италия – США (16:15)
- Словакия – Чехия (16:15)
- Германия – Латвия (20:15)
- Россия – Беларусь (20:15)
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