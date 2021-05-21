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В Ростове-на-Дону перенесли последние звонки из-за траура по погибшим под Таганрогом

Жертвами ЧП на очистных сооружениях стали 10 человек, их близким будет оказана материальная помощь и вся необходимая поддержка.

21 мая, 18:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Ростове-на-Дону последние звонки в школах будут перенесены. Решение принято из-за того, что 22 мая объявлено днём траура по погибшим при ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём инстаграме.

"22 мая объявлено днём траура в связи с трагедией, произошедшей в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Все мероприятия, запланированные на этот день, отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая", — объявил глава администрации Ростова-на-Дону.

Логвиненко выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей

Ранее сегодня в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении ремонтных работ на коллекторе погибло десять сотрудников местного водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном.

Стало известно состояние пострадавших при ЧП в коллекторе под Таганрогом рабочих

Стало известно состояние пострадавших при ЧП в коллекторе под Таганрогом рабочих

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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