В Ростове-на-Дону перенесли последние звонки из-за траура по погибшим под Таганрогом

В Ростове-на-Дону последние звонки в школах будут перенесены. Решение принято из-за того, что 22 мая объявлено днём траура по погибшим при ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём инстаграме.

"22 мая объявлено днём траура в связи с трагедией, произошедшей в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Все мероприятия, запланированные на этот день, отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая", — объявил глава администрации Ростова-на-Дону.

Логвиненко выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.