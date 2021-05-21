В Ростове-на-Дону перенесли последние звонки из-за траура по погибшим под Таганрогом
Жертвами ЧП на очистных сооружениях стали 10 человек, их близким будет оказана материальная помощь и вся необходимая поддержка.
Фото © Shutterstock
В Ростове-на-Дону последние звонки в школах будут перенесены. Решение принято из-за того, что 22 мая объявлено днём траура по погибшим при ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём инстаграме.
"22 мая объявлено днём траура в связи с трагедией, произошедшей в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Все мероприятия, запланированные на этот день, отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая", — объявил глава администрации Ростова-на-Дону.
Логвиненко выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
Ранее сегодня в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении ремонтных работ на коллекторе погибло десять сотрудников местного водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном.
Комментариев: 0