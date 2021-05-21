Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 10 человек

Десять рабочих погибли в результате происшествия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Такие обновлённые данные предоставили источники Лайфа. Число жертв возросло после того, как экстренные службы обследовали затопленный коллектор. Другие подробности выясняются.