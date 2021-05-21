Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 10 человек
Окончательное количество жертв неизвестно из-за затопления коллектора. На месте работают все экстренные службы.
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Десять рабочих погибли в результате происшествия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Такие обновлённые данные предоставили источники Лайфа. Число жертв возросло после того, как экстренные службы обследовали затопленный коллектор. Другие подробности выясняются.
Ранее сообщалось о четверых погибших. Судьба ещё пятерых рабочих до недавнего времени оставалась неизвестной. Лайф писал, что точное число погибших неизвестно из-за затопления коллектора.
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