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Мэрия Таганрога подтвердила гибель четверых рабочих на очистных сооружениях

По предварительным данным, одиннадцать рабочих подняты из колодца после ЧП, а судьба пятерых остаётся неизвестной.

21 мая, 12:24

Фото © LIFE

Власти подтвердили гибель четверых рабочих в результате происшествия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом информирует пресс-служба мэрии Таганрога. Ранее сообщалось о двух погибших.

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Точное число погибших в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления

"В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в посёлке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка были госпитализированы пятеро пострадавших, все они находятся в реанимации. Четыре человека скончались", — отметили в мэрии.

В свою очередь ТАСС передаёт, что одиннадцать рабочих подняты из колодца после ЧП на очистных сооружениях, а судьба пятерых остаётся неизвестной. Кроме того, источник агентства утверждает, что погибших всё-таки шестеро. Лайф проверяет эти данные.

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Три человека погибли при ремонте очистных сооружений в Приангарье

Ранее Лайф писал, что точное число погибших неизвестно из-за затопления коллектора.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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