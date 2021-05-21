Мэрия Таганрога подтвердила гибель четверых рабочих на очистных сооружениях

Власти подтвердили гибель четверых рабочих в результате происшествия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом информирует пресс-служба мэрии Таганрога. Ранее сообщалось о двух погибших.

"В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в посёлке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка были госпитализированы пятеро пострадавших, все они находятся в реанимации. Четыре человека скончались", — отметили в мэрии.