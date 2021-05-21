Мэрия Таганрога подтвердила гибель четверых рабочих на очистных сооружениях
По предварительным данным, одиннадцать рабочих подняты из колодца после ЧП, а судьба пятерых остаётся неизвестной.
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Власти подтвердили гибель четверых рабочих в результате происшествия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом информирует пресс-служба мэрии Таганрога. Ранее сообщалось о двух погибших.
"В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в посёлке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка были госпитализированы пятеро пострадавших, все они находятся в реанимации. Четыре человека скончались", — отметили в мэрии.
В свою очередь ТАСС передаёт, что одиннадцать рабочих подняты из колодца после ЧП на очистных сооружениях, а судьба пятерых остаётся неизвестной. Кроме того, источник агентства утверждает, что погибших всё-таки шестеро. Лайф проверяет эти данные.
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