"Было два предложения": Молодая звезда "Динамо" Захарян рассказал о выборе между сборными России и Армении

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал журналистам, что его звали играть за сборную Армении, однако он сделал выбор в пользу российской команды.

"Выбор между сборными России и Армении? Было два предложения, но я поехал в молодёжную сборную и отыграл на Евро. Потом сразу вызвали в основную. Всё произошло так быстро, что и выбирать не пришлось. Ключевой момент — игровая практика и перспективы сборной? Конечно. Я надеюсь помочь ей", — заявил Захарян в беседе с "Чемпионатом".

По его словам, сам факт вызова является большим опытом. И даже если он не попадёт в итоговую заявку сборной на Евро-2020, то сможет лучше понять, что требуется для включения в число игроков национальной команды.