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"Было два предложения": Молодая звезда "Динамо" Захарян рассказал о выборе между сборными России и Армении

По его словам, сейчас он получает необходимый ему в будущем опыт, продолжая работать с нашей национальной командой.

21 мая, 12:23
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал журналистам, что его звали играть за сборную Армении, однако он сделал выбор в пользу российской команды.

"Выбор между сборными России и Армении? Было два предложения, но я поехал в молодёжную сборную и отыграл на Евро. Потом сразу вызвали в основную. Всё произошло так быстро, что и выбирать не пришлось. Ключевой момент — игровая практика и перспективы сборной? Конечно. Я надеюсь помочь ей", — заявил Захарян в беседе с "Чемпионатом".

По его словам, сам факт вызова является большим опытом. И даже если он не попадёт в итоговую заявку сборной на Евро-2020, то сможет лучше понять, что требуется для включения в число игроков национальной команды.

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Напомним, Арсен Захарян попал в расширенную заявку нашей сборной на Евро-2020. До этого он выступил на чемпионате Европы среди молодёжных сборных, где у российской команды не получилось пройти групповой этап.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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