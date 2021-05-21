Clubhouse выпустил Android-версию для смартфонов в России
Однако пока не понятно, вернётся ли былая бешеная популярность соцсети.
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Социальная сеть Clubhouse выпустила официальное приложение для мобильной операционной системы Android (прежде была версия только для iOS) для российских пользователей. Теперь оно доступно для бесплатного скачивания в Google Plаy.
Стоит отметить, что 9 мая Android-версия была запущена в США. Тогда разработчики пообещали, что в кратчайшие сроки расширят действие приложения и на другие страны. С 21 мая им могут пользоваться обладатели смартфонов по всему миру, независимо от операционной системы.
В 2021 году соцсеть Clubhouse начала стремительно набирать популярность. Там выступили Илон Маск и Марк Цукерберг. Социальную сеть создали выпускники Стэнфордского университета, предприниматели Пол Дэвисон и Роэн Сет. Первый — бывший сотрудник Google, второй работал над приложением для загрузки коротких музыкальных видео Shorts. К слову, вспышка популярности Clubhouse была кратковременной. Уже во второй половине февраля текущего года количество загрузок приложения на iOS начало стремительно снижаться.
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