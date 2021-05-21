Clubhouse выпустил Android-версию для смартфонов в России

Социальная сеть Clubhouse выпустила официальное приложение для мобильной операционной системы Android (прежде была версия только для iOS) для российских пользователей. Теперь оно доступно для бесплатного скачивания в Google Plаy.



Стоит отметить, что 9 мая Android-версия была запущена в США. Тогда разработчики пообещали, что в кратчайшие сроки расширят действие приложения и на другие страны. С 21 мая им могут пользоваться обладатели смартфонов по всему миру, независимо от операционной системы.