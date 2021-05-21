"Аэрофлот" сообщил об устранении сбоя, который спровоцировал задержку рейсов

"Аэрофлот" сообщил, что компании удалось устранить сбой в IT-системе, который спровоцировал задержки рейсов, ситуация должна нормализоваться в "ближайшие часы". Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

"По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена, тем не менее в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", — приводит его слова ТАСС.