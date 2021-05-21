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"Аэрофлот" сообщил об устранении сбоя, который спровоцировал задержку рейсов

Возможно увеличенное время ожидания на регистрации, а также изменение времени вылета рейсов.

21 мая, 12:41
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"Аэрофлот" сообщил, что компании удалось устранить сбой в IT-системе, который спровоцировал задержки рейсов, ситуация должна нормализоваться в "ближайшие часы". Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

"По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена, тем не менее в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, ранее сегодня из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг "Аэрофлот" испытывал трудности с регистрацией и отправкой пассажиров на рейсы в аэропорту Шереметьево.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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