На Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения израильской полиции с палестинцами
По данным СМИ, по меньшей мере 15 палестинцев уже пострадали. Правоохранители применили резиновые пули и светошумовые гранаты.
Столкновения палестинцев с полицией на Храмовой горе в Иерусалиме. Видео © Twitter / AlQastalps
На Храмовой горе начались стычки палестинцев с полицией Израиля. Об этом сообщают местные СМИ, в соцсетях появились видео с места событий. На кадрах видно, что на площади собралось большое количество людей, раздаются взрывы.
Отмечается, что правоохранители применили резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным телеканала Al Jazeera, пострадало по меньшей мере 15 человек из гражданского населения.
Ранее арабские СМИ сообщали, что в мечети Аль-Акса прошла заочная поминальная молитва ("Салат аль-Гаиб") по погибшим палестинцам, после которой и начались столкновения.
Ранее Лайф рассказывал, что в 02:00 мск пятницы, 21 мая, вступило в силу временное перемирие, о котором через посредников удалось договориться властям Израиля и палестинскому движению ХАМАС после почти двух недель обмена ракетными ударами.
Комментариев: 0