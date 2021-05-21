На Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения израильской полиции с палестинцами

Столкновения палестинцев с полицией на Храмовой горе в Иерусалиме. Видео © Twitter / AlQastalps

На Храмовой горе начались стычки палестинцев с полицией Израиля. Об этом сообщают местные СМИ, в соцсетях появились видео с места событий. На кадрах видно, что на площади собралось большое количество людей, раздаются взрывы.

Отмечается, что правоохранители применили резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным телеканала Al Jazeera, пострадало по меньшей мере 15 человек из гражданского населения.

Ранее арабские СМИ сообщали, что в мечети Аль-Акса прошла заочная поминальная молитва ("Салат аль-Гаиб") по погибшим палестинцам, после которой и начались столкновения.