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Мясников перечислил эффективные способы сохранить здоровье суставов

А также рассказал, что никогда не поможет исправить положение. Восстановить суставы с помощью продуктов невозможно, предупредил доктор.

21 мая, 18:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил несколько действенных способов, позволяющих сохранить здоровье суставов. По его словам, в первую очередь нужно стараться не допускать их травм.

"Надо перестать травмировать суставы, а люди упорно только этим и занимаются. Например, бег полезен для сердца, для мышц, для дыхания, для обмена веществ, для кожи, но губителен для коленей", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

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Как отметил Мясников, ходьба и физические упражнения помогут надолго сохранить и поддержать здоровье суставов. По его словам, таким образом обеспечивается продвижение жидкостей и питательных веществ в теле. Кроме того, продлить жизнь суставам поможет ещё и похудение. Медик сообщил, что у 80% людей, сбросивших за полгода 10% веса, пропадали проблемы с суставами.

В то же время Мясников предупредил, что невозможно восстановить суставы с помощью каких-либо продуктов. По его словам, даже непрофессионала рассмешит тот факт, что когда человек что-то поел, то полезные вещества якобы через кровеносные сосуды попадают в суставы.

В свою очередь, к бесполезным способам защиты суставов Мясников отнёс приём хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты, иглоукалывание и употребление парацетамола.

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Ранее Мясников рассказал о "тихом убийце", который медленно разрушает кости. По словам медика, одним из самых опасных последствий этого заболевания являются переломы, так как кости теряют былую массу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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