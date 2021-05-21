Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей
Компенсацию получат и пострадавшие при выбросе метана. В больнице в тяжёлом состоянии находится несколько человек.
Фото © ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Семьям десяти погибших в результате аварии на очистных сооружениях под Таганрогом выплатят по одному миллиону рублей. Об этом журналистам заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Мы выделим по одному миллиону рублей каждой семье погибших и по 400 тысяч рублей тем, кто находится в тяжёлом состоянии. Потери очень большие, люди находились при исполнении служебных обязанностей", — рассказал глава региона.
Пострадавшие, находящиеся в состоянии лёгкой степени тяжести, получат по 200 тысяч рублей. По словам Голубева, выдача средств начнётся с понедельника.
В настоящее время проблем с обеспечением Таганрога водой не наблюдается. Все восстановительные работы будут завершены в течение 10–12 часов.
Ранее сегодня в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении ремонтных работ на коллекторе погибло десять сотрудников местного водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном.
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