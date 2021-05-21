Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей

Компенсацию получат и пострадавшие при выбросе метана. В больнице в тяжёлом состоянии находится несколько человек.

21 мая, 17:37
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Ростовской области</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Семьям десяти погибших в результате аварии на очистных сооружениях под Таганрогом выплатят по одному миллиону рублей. Об этом журналистам заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы выделим по одному миллиону рублей каждой семье погибших и по 400 тысяч рублей тем, кто находится в тяжёлом состоянии. Потери очень большие, люди находились при исполнении служебных обязанностей", — рассказал глава региона.

Пострадавшие, находящиеся в состоянии лёгкой степени тяжести, получат по 200 тысяч рублей. По словам Голубева, выдача средств начнётся с понедельника.

Губернатор назвал причину гибели 10 человек в коллекторе под Таганрогом, объявлен траур

Губернатор назвал причину гибели 10 человек в коллекторе под Таганрогом, объявлен траур

В настоящее время проблем с обеспечением Таганрога водой не наблюдается. Все восстановительные работы будут завершены в течение 10–12 часов.

Стало известно состояние пострадавших при ЧП в коллекторе под Таганрогом рабочих

Стало известно состояние пострадавших при ЧП в коллекторе под Таганрогом рабочих

Ранее сегодня в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении ремонтных работ на коллекторе погибло десять сотрудников местного водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном.

Ростовские следователи допрашивают директора водоканала, где погибло 10 рабочих

Ростовские следователи допрашивают директора водоканала, где погибло 10 рабочих

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Ростове-на-Дону перенесли последние звонки из-за траура по погибшим под Таганрогом

сегодня в 18:33

Губернатор назвал причину гибели 10 человек в коллекторе под Таганрогом, объявлен траур

сегодня в 16:01

В Калининграде пьяный вандал справил нужду на мемориал советским воинам

сегодня в 18:10
Life

США ввели санкции против российских судов, связанных с "Северным потоком-2"

сегодня в 19:49

В Нигерии разбился военный самолёт с генералом на борту

сегодня в 19:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1