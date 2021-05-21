Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей

Семьям десяти погибших в результате аварии на очистных сооружениях под Таганрогом выплатят по одному миллиону рублей. Об этом журналистам заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы выделим по одному миллиону рублей каждой семье погибших и по 400 тысяч рублей тем, кто находится в тяжёлом состоянии. Потери очень большие, люди находились при исполнении служебных обязанностей", — рассказал глава региона.

Пострадавшие, находящиеся в состоянии лёгкой степени тяжести, получат по 200 тысяч рублей. По словам Голубева, выдача средств начнётся с понедельника.

В настоящее время проблем с обеспечением Таганрога водой не наблюдается. Все восстановительные работы будут завершены в течение 10–12 часов.