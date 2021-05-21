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Губернатор назвал причину гибели 10 человек в коллекторе под Таганрогом, объявлен траур

Всем пострадавшим рабочим выплатят материальную помощь, а семьи погибших получат по миллиону рублей, пояснил Василий Голубев.

21 мая, 16:01

Губернатор Ростовской области Василий Голубев — о трагедии в коллекторе под Таганрогом. Видео © Instagram / golubev.v.u

Причиной трагедии на очистных сооружениях под Таганрогом, где в результате отравления метаном погибло десять рабочих, по предварительным данным, является несоблюдение техники безопасности. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что в ближайшие часы будет подписан документ об объявлении субботы, 22 мая, днём траура в регионе.

"Все семьи погибших получат по миллиону рублей. Все пострадавшие получат, если это тяжёлые или средней степени тяжести, по 400 тысяч рублей. Но если это лёгкая степень тяжести — по 200 тысяч рублей", — сказал Голубев.

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Глава региона также уточнил, что в результате трагедии пострадало восемь человек, пятеро находятся в реанимации, двое из них — в очень тяжёлом состоянии. Ещё трёх человек после медобследования отпустили домой.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", — добавил Голубев.

Ранее сегодня в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении ремонтных работ на коллекторе погибло десять сотрудников местного водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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