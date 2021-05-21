В Евросоюзе заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией
Пути достижения этой цели будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 24 мая.
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Евросоюз намерен установить стабильные отношения с Россией. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи лидеров стран – членов блока.
"Мы хотим стабильных отношений с Россией. Как этого добиться — будем обсуждать", — сказал дипломат.
Представитель Евросоюза отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите, который пройдёт 24 мая в Брюсселе.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы назвал наглым вмешательством европейские принципы в отношениях с Россией. Диалог с Брюсселем следует вести аккуратно — говорить можно не со всеми, "это и по жизни так", указал Алексей Чепа.
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