В Евросоюзе заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией

Евросоюз намерен установить стабильные отношения с Россией. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи лидеров стран – членов блока.

"Мы хотим стабильных отношений с Россией. Как этого добиться — будем обсуждать", — сказал дипломат.

Представитель Евросоюза отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите, который пройдёт 24 мая в Брюсселе.