Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Евросоюзе заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией

Пути достижения этой цели будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 24 мая.

21 мая, 15:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз намерен установить стабильные отношения с Россией. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи лидеров стран – членов блока.

"Мы хотим стабильных отношений с Россией. Как этого добиться — будем обсуждать", — сказал дипломат.

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по внедрению сертификатов о вакцинации

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по внедрению сертификатов о вакцинации

Представитель Евросоюза отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите, который пройдёт 24 мая в Брюсселе.

Ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы назвал наглым вмешательством европейские принципы в отношениях с Россией. Диалог с Брюсселем следует вести аккуратно — говорить можно не со всеми, "это и по жизни так", указал Алексей Чепа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1