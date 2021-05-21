Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лавров сравнил поведение США и Прибалтики с дворовым хулиганством

Глава МИД подчеркнул, что главная цель Москвы заключается не в миролюбии и договоре, а в обеспечении интересов страны и её граждан.

21 мая, 15:49

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров сравнил поведение Прибалтики и США с дворовым хулиганством. Видео © LIFE

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что позиция стран Прибалтики и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов, и объяснил почему, вспомнив пример из детства. Об этом он сообщил, выступая на марафоне "Новое знание".

Лавров напомнил, что, когда НАТО расширялось за счёт включения в альянс новых членов из стран Балтии, граничащих с Россией, оно объясняло это тем, что "у прибалтов такие фобии после оккупации" РФ, имея в виду советское время. Министр подчеркнул, что все языки в государствах СССР были сохранены, а промышленность выросла на несколько порядков. Он добавил, что сейчас балтийские страны являются лидерами русофобского меньшинства и постоянно требуют новых санкций в отношении Москвы, надеясь на защиту Вашингтона.

Лавров заявил, что на встрече в Рейкьявике Блинкен не смог аргументировать претензии США в адрес РФ

Лавров заявил, что на встрече в Рейкьявике Блинкен не смог аргументировать претензии США в адрес РФ

"У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек". И, когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории", — отметил Лавров.

Он добавил, что гопники никуда не исчезли и остаются частью жизни. Министр выразил несогласие с утверждением, что Россия всё спускает с рук, и подчеркнул, что главной целью страны является не миролюбие и договор, а обеспечение интересов государства и его граждан. При этом Лавров отметил, что РФ всегда выступает за мир, но никому не обещала "подставлять вторую щёку".

В МИД не исключили расширения списка недружественных России стран

В МИД не исключили расширения списка недружественных России стран

Ранее Лавров назвал условие, на котором Москва готова в дальнейшем строить отношения с западными странами. По словам главы российского МИД, наша страна сохранит чувство собственного достоинства и свою национальную гордость, выстраивая международные отношения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лавров: Мы готовы с Западом дружить, но с условием

сегодня в 11:01

"Важно уметь выпрашивать деньги": Сколько средств СССР вложил в Эстонию, Латвию и Литву и почему они это не признают

9 мая, 21:40

Сооснователь Apple заявил, что компьютеры не стимулируют к учёбе сильнее книг

сегодня в 16:50

В Самарской области пенсионер попытался сжечь сотрудников почты и умер

сегодня в 17:31

В Нижнем Новгороде суд арестовал похитителя шестилетнего мальчика

сегодня в 17:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1