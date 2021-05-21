Лавров сравнил поведение США и Прибалтики с дворовым хулиганством

Сергей Лавров сравнил поведение Прибалтики и США с дворовым хулиганством. Видео © LIFE

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что позиция стран Прибалтики и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов, и объяснил почему, вспомнив пример из детства. Об этом он сообщил, выступая на марафоне "Новое знание".

Лавров напомнил, что, когда НАТО расширялось за счёт включения в альянс новых членов из стран Балтии, граничащих с Россией, оно объясняло это тем, что "у прибалтов такие фобии после оккупации" РФ, имея в виду советское время. Министр подчеркнул, что все языки в государствах СССР были сохранены, а промышленность выросла на несколько порядков. Он добавил, что сейчас балтийские страны являются лидерами русофобского меньшинства и постоянно требуют новых санкций в отношении Москвы, надеясь на защиту Вашингтона.

"У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек". И, когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории", — отметил Лавров.

Он добавил, что гопники никуда не исчезли и остаются частью жизни. Министр выразил несогласие с утверждением, что Россия всё спускает с рук, и подчеркнул, что главной целью страны является не миролюбие и договор, а обеспечение интересов государства и его граждан. При этом Лавров отметил, что РФ всегда выступает за мир, но никому не обещала "подставлять вторую щёку".