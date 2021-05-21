Шойгу: В России начали серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать", — рассказал Шойгу.

"Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад: лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это — комплексы "Пересвет", которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой — они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки", — объяснил министр.