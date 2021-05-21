Шойгу: В России начали серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом
А комплексы "Пересвет" являются фантастикой 20-летней давности, ставшей реальностью, отметил глава российского оборонного ведомства.
Шойгу: В России начали серийное производство роботов с развитым искусственным интеллектом. Видео © LIFE
В России начато серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе марафона "Новое знание".
"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать", — рассказал Шойгу.
Министр объяснил, что фантастика 20-летней давности постепенно становится реальностью. Пространство для научного прогресса в сфере роботостроения велико.
"Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад: лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это — комплексы "Пересвет", которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой — они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки", — объяснил министр.
Сергей Шойгу ранее рассказал о том, что российских старообрядцев, живущих в тайге и степях, привлекли к обучению военных подразделений Сил специальных операций Министерства обороны РФ.
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