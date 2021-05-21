"Двойной праздник": Путин поздравил Шойгу с днём рождения и юбилеем Тихоокеанского флота

Владимир Путин поздравил Сергея Шойгу с днём рождения и юбилеем Тихоокеанского флота. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с днём рождения, а также с юбилеем Тихоокеанского флота. Главе Минобороны исполнилось 66 лет. Пожелания российский лидер озвучил перед началом совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

"Прежде чем мы начнём сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшнюю работу, хочу поздравить Сергея Кужугетовича. Сегодня у него двойной праздник — и его день рождения, и день рождения Тихоокеанского флота. Правда, Тихоокеанскому флоту чуть побольше исполняется — по-моему, 290 лет", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что со второй датой поздравляет именинника как главу Минобороны. Российский лидер пожелал Шойгу всего самого доброго, здоровья и успехов в служебной деятельности, а морякам Тихоокеанского флота — семь футов под килем и успешной службы на благо Отечества. Путин подчеркнул, что военные этого флота всегда находятся впереди, осваивают новую технику. Президент также выразил уверенность, что они будут достойно выполнять те задачи, которые ставит перед ними страна.