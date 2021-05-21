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Депутаты Рады от партии Медведчука обратились в суд с предложением взять политика на поруки

Они выразили уверенность, что парламентарий будет своевременно посещать правоохранительные органы и работать со следствием, как положено по закону.

21 мая, 14:05
<p>Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) обратились в суд с предложением взять главу политического совета партии Виктора Медведчука на поруки. Соответствующее ходатайство было подано в ходе рассмотрения Киевским апелляционным судом жалоб на арест оппозиционера.

Сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко отметил, что под прошением подписались 26 народных депутатов, которые "полностью осознают ответственность".

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"Мы сделали правильно, потому что наш коллега, народный депутат Медведчук, мы уверены, будет своевременно посещать органы следствия и будет работать со следствием так, как положено по закону", — сказал Бойко.

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Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения украинского политика Медведчука прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. О результатах следственных действий позже рассказал сам депутат. Сейчас он находится под домашним арестом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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