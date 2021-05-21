Депутаты Рады от партии Медведчука обратились в суд с предложением взять политика на поруки

Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) обратились в суд с предложением взять главу политического совета партии Виктора Медведчука на поруки. Соответствующее ходатайство было подано в ходе рассмотрения Киевским апелляционным судом жалоб на арест оппозиционера.

"Мы сделали правильно, потому что наш коллега, народный депутат Медведчук, мы уверены, будет своевременно посещать органы следствия и будет работать со следствием так, как положено по закону", — сказал Бойко.