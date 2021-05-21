Депутаты Рады от партии Медведчука обратились в суд с предложением взять политика на поруки
Они выразили уверенность, что парламентарий будет своевременно посещать правоохранительные органы и работать со следствием, как положено по закону.
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) обратились в суд с предложением взять главу политического совета партии Виктора Медведчука на поруки. Соответствующее ходатайство было подано в ходе рассмотрения Киевским апелляционным судом жалоб на арест оппозиционера.
Сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко отметил, что под прошением подписались 26 народных депутатов, которые "полностью осознают ответственность".
"Мы сделали правильно, потому что наш коллега, народный депутат Медведчук, мы уверены, будет своевременно посещать органы следствия и будет работать со следствием так, как положено по закону", — сказал Бойко.
Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения украинского политика Медведчука прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. О результатах следственных действий позже рассказал сам депутат. Сейчас он находится под домашним арестом.
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