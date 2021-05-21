Центральный детский магазин в Москве закрыли на неделю из-за нарушения санитарных норм
Срок приостановки деятельности предприятия отсчитывается с 18 мая, решение может быть обжаловано в Московском городском суде.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Центральный детский магазин в Москве закрыли на неделю из-за нарушения санитарных норм. Видео © Пресс-служба Мещанского суда Москвы
Мещанский суд столицы приостановил на семь дней работу московского Центрального детского магазина. АО "Лубянка-девелопмент" суд признал виновным по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения КоАП РФ.
Согласно решению суда, срок приостановки деятельности исчисляется с 18 мая — дня составления протокола. Решение может быть обжаловано в Мосгорсуде представителями предприятия.
Как уже писал Лайф, в ЦДМ были выявлены нарушения правил профилактики коронавируса, среди них недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, дефицит дезинфицирующих средств, на некоторых сотрудников не представлены результаты ПЦР-тестов на ковид. По итогам проверки Роспотребнадзор опечатал здание. Магазину грозило закрытие на три месяца.
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