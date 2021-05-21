Центральный детский магазин в Москве закрыли на неделю из-за нарушения санитарных норм

Мещанский суд столицы приостановил на семь дней работу московского Центрального детского магазина. АО "Лубянка-девелопмент" суд признал виновным по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения КоАП РФ.

Согласно решению суда, срок приостановки деятельности исчисляется с 18 мая — дня составления протокола. Решение может быть обжаловано в Мосгорсуде представителями предприятия.

Организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч за нарушение санитарных норм

Как уже писал Лайф, в ЦДМ были выявлены нарушения правил профилактики коронавируса, среди них недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, дефицит дезинфицирующих средств, на некоторых сотрудников не представлены результаты ПЦР-тестов на ковид. По итогам проверки Роспотребнадзор опечатал здание. Магазину грозило закрытие на три месяца.