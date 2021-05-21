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Нападающий Бурдасов стал автором первой шайбы сборной России на ЧМ по хоккею

Подшефные Валерия Брагина сумели реализовать большинство и выйти вперёд в самом начале матча.

21 мая, 13:57
<p>Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС</p>

Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС

Нападающий Антон Бурдасов стал автором первой шайбы нашей сборной на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Гол был забит в самом начале первого периода после того, как чехи остались в меньшинстве. При этом забить Бурдасов смог за несколько секунд до того, как соперник готовился перейти к игре в полном составе. Ассистентами стали Михаил Григоренко и Иван Морозов.

Добавим, что через несколько минут после этого наша сборная пропустила от чехов гол после быстрой атаки. Отличился Якуб Флек. После первого периода счёт в матче 1:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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