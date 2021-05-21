Нападающий Бурдасов стал автором первой шайбы сборной России на ЧМ по хоккею
Подшефные Валерия Брагина сумели реализовать большинство и выйти вперёд в самом начале матча.
Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС
Нападающий Антон Бурдасов стал автором первой шайбы нашей сборной на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Гол был забит в самом начале первого периода после того, как чехи остались в меньшинстве. При этом забить Бурдасов смог за несколько секунд до того, как соперник готовился перейти к игре в полном составе. Ассистентами стали Михаил Григоренко и Иван Морозов.
Добавим, что через несколько минут после этого наша сборная пропустила от чехов гол после быстрой атаки. Отличился Якуб Флек. После первого периода счёт в матче 1:1.
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