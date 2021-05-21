Нападающий Бурдасов стал автором первой шайбы сборной России на ЧМ по хоккею

Гол был забит в самом начале первого периода после того, как чехи остались в меньшинстве. При этом забить Бурдасов смог за несколько секунд до того, как соперник готовился перейти к игре в полном составе. Ассистентами стали Михаил Григоренко и Иван Морозов.