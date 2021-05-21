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Марко Николич продлил контракт с "Локомотивом" на два сезона

По итогам прошедшего сезона железнодорожники стали третьими в РПЛ и взяли Кубок России.

21 мая, 13:47
<p>Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"</p>

Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"

Сербский тренер московского "Локомотива" Марко Николич продлил контракт с командой на два сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Согласно данным издания, в контракте также прописана возможность его продления на один сезон.

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России

Отметим, что прошедший сезон стал первым для Николича у руля красно-зелёных. За это время команда стала третьей в розыгрыше РПЛ и взяла Кубок России. Благодаря этому достижению "Локомотив" в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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