Марко Николич продлил контракт с "Локомотивом" на два сезона

Сербский тренер московского "Локомотива" Марко Николич продлил контракт с командой на два сезона. Об этом сообщает " Спорт-Экспресс ".

Согласно данным издания, в контракте также прописана возможность его продления на один сезон.

Отметим, что прошедший сезон стал первым для Николича у руля красно-зелёных. За это время команда стала третьей в розыгрыше РПЛ и взяла Кубок России. Благодаря этому достижению "Локомотив" в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.