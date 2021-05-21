Стало известно состояние пострадавших при ЧП в коллекторе под Таганрогом рабочих
По словам губернатора Ростовской области, всего в больнице находится восемь человек. Жертвами трагедии стали десять человек.
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Двое пострадавших во время работ на очистных сооружениях под Таганрогом находятся в очень тяжёлом состоянии, ещё шестеро — в реанимации. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Восемь человек находятся в больнице, двое из них в очень тяжёлом состоянии. Шесть человек в реанимации", — сказал он на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Ранее сообщалось, что число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 10 человек. Предварительно, все они отравились метаном. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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