Стало известно состояние пострадавших при ЧП в коллекторе под Таганрогом рабочих

Двое пострадавших во время работ на очистных сооружениях под Таганрогом находятся в очень тяжёлом состоянии, ещё шестеро — в реанимации. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Восемь человек находятся в больнице, двое из них в очень тяжёлом состоянии. Шесть человек в реанимации", — сказал он на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.