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Бастрыкин поручил передать дело о гибели рабочих в Ростовской области в центральный аппарат СК

Расследование ведётся по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

21 мая, 13:20

Фото © "ВКонтакте" / Следственный комитет

Расследовать дело о гибели рабочих в результате происшествия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района будет центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 10 человек

Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 10 человек

Дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России.

"Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства", — проинформировали в пресс-службе.

Точное число погибших в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления

Точное число погибших в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления

Ранее сообщалось, что число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 10 человек. Окончательное количество жертв неизвестно из-за затопления коллектора.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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