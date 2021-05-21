Бастрыкин поручил передать дело о гибели рабочих в Ростовской области в центральный аппарат СК

Расследовать дело о гибели рабочих в результате происшествия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района будет центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России.

"Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства", — проинформировали в пресс-службе.