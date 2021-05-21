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В Новосибирске ищут педофилов, 19 лет назад надругавшихся над девочкой и убивших её

Отмечается, что от действий мужчин в период с 2001 по 2003 год могли пострадать и другие граждане. Вероятных жертв преступников призвали обратиться к следователям.

21 мая, 13:13
<p>Подозреваемые. Фото © <a href="https://nsk.sledcom.ru/news/item/1571821/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nsk.sledcom.ru</a></p>

Подозреваемые. Фото © nsk.sledcom.ru

В Новосибирске следователи опубликовали ориентировку на подозреваемых в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, преступления произошли в 2002 году. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

"В ходе предварительного следствия установлены лица, возможно, причастные к совершению данного преступления", — указали в пресс-службе ведомства.

Граждан, которые смогут опознать педофилов, попросили обратиться к следователям. Преступление расследуется отделом особо важных дел. Отмечается, что другие вероятные пострадавшие от действий злоумышленников в период с 2001 по 2003 год на территории Советского района могут обратиться в правоохранительные органы.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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