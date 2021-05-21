В Новосибирске ищут педофилов, 19 лет назад надругавшихся над девочкой и убивших её
Отмечается, что от действий мужчин в период с 2001 по 2003 год могли пострадать и другие граждане. Вероятных жертв преступников призвали обратиться к следователям.
Подозреваемые. Фото © nsk.sledcom.ru
В Новосибирске следователи опубликовали ориентировку на подозреваемых в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, преступления произошли в 2002 году. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
"В ходе предварительного следствия установлены лица, возможно, причастные к совершению данного преступления", — указали в пресс-службе ведомства.
Граждан, которые смогут опознать педофилов, попросили обратиться к следователям. Преступление расследуется отделом особо важных дел. Отмечается, что другие вероятные пострадавшие от действий злоумышленников в период с 2001 по 2003 год на территории Советского района могут обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Лайф подробно писал об убийстве Аллы Пронькиной — бывшего руководителя территориального управления Росфиннадзора в Бурятии. Её тело с пакетом на голове обнаружили в районе Верховного суда в центре Москвы. Ранее она уже пережила покушение, поэтому следователи отрабатывают криминальный след.
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