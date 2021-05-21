В Новосибирске ищут педофилов, 19 лет назад надругавшихся над девочкой и убивших её

Отмечается, что от действий мужчин в период с 2001 по 2003 год могли пострадать и другие граждане. Вероятных жертв преступников призвали обратиться к следователям.