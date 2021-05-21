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"С "Фукусимы" пришёл!" На Курилах рыбак поймал и снял на видео редчайшего голубого краба

Необычное ракообразное с белыми клешнями удивило местных жителей, ведь такие экземпляры почти не встречаются в этом регионе.

21 мая, 13:00

Скриншот видео © Instagram / "ЧП Сахалин"

На Курилах рыбак поймал и снял на видео редчайшего голубого краба. Видео © Instagram / "ЧП Сахалин"

Рыбак на Курилах поймал краба редчайшей голубой окраски. Об этом сообщает портал Astv.ru. Свой необычный и исключительно ценный улов мужчина снял на видео, которое уже разлетелось по Сети.

"Вот такой цвет, а клешни белые. С "Фукусимы пришёл"! С "Фу-ку-си-мы", — говорит рыбак за кадром в ролике.

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Как уточняет портал, редкая находка попалась курильскому рыболову 19 мая у острова Шикотан в бухте Крабозаводской, что в Южно-Курильском районе. Как можно увидеть на кадрах, удивительный краб затесался среди своих обычных сородичей. По форме он напоминает камчатского (который отличается бурой окраской), однако цвет панциря у него ярко-голубой. Уникальное ракообразное удивило и даже немного испугало местных жителей. По словам дочери курильчанина, такое её отец увидел впервые в своей жизни.

"Вот такого краба поймал мой отец на острове Шикотан. Это королевский краб, но необычного окраса, может быть, альбинос. Папа живёт на острове с 1982 года, и такой экземпляр попался ему впервые", — поделилась девушка.

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"У нас действительно встречаются такие экземпляры, но очень редко. В основном голубой краб обитает на большой глубине в 300–500 метров, а на берегу таких найти невозможно. Камчатский, колючий и волосатики у нас встречаются массово, а вот голубых здесь почти нет", — рассказал один из местных рыбаков.

Также мужчина отметил, что синие и голубые крабы гораздо дороже, чем обычные камчатские. По его словам, считается, что их мясо вкуснее. При варке же они становятся не красными, а коричневыми, но синеватый оттенок всё же остаётся.

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В свою очередь сахалинские специалисты по морским животным подтвердили, что пойманный на Шикотане голубой краб — однозначно не фейк. Эксперты пояснили, что особи такого цвета встречаются в популяции редко. У них наблюдается нарушение пигментации, поэтому в целом их можно назвать альбиносами.

А ранее Лайф писал, что американский турист нашёл жуткую глубоководную рыбу, и в Сети напуганы тем, почему она смогла выбраться на свет. Среди версий — ухудшение экологии, нехватка источников питания и предположения о том, что в глубинах океана происходит нечто страшное.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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