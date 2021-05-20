Она слишком много знала: за что в Москве могли расправиться с бурятской чиновницей

В Москве при загадочных обстоятельствах погибла Алла Пронькина — бывший руководитель территориального управления Росфиннадзора в Бурятии. Её тело с пакетом на голове обнаружили в районе Верховного суда в центре Москвы. Ранее она уже пережила покушение, поэтому следователи отрабатывают криминальный след.