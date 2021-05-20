Она слишком много знала: за что в Москве могли расправиться с бурятской чиновницей
В Москве при загадочных обстоятельствах погибла Алла Пронькина — бывший руководитель территориального управления Росфиннадзора в Бурятии. Её тело с пакетом на голове обнаружили в районе Верховного суда в центре Москвы. Ранее она уже пережила покушение, поэтому следователи отрабатывают криминальный след.
Фото © shutterstock
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве разбирается в обстоятельствах смерти 57-летней Аллы Пронькиной. Прохожие обнаружили её в сквере около Верховного суда на Поварской улице с пакетом на голове. Эксперты установили, что женщина погибла от удушения — на шее обнаружена борозда от ленты. Обстоятельства смерти выглядят странными: на теле Пронькиной нет синяков и повреждений, значит, она не оказывала сопротивления. Следователи пока отрабатывают криминальную версию в качестве основной.
Тело Аллы Пронькиной нашли возле Верховного суда. Фото © google maps
Лайф выяснил, что Алла Пронькина в начале нулевых работала конкурсным управляющим в Бурятии. Она ликвидировала полторы сотни компаний в 2003–2004 годах, а это очень конфликтная и опасная работа — всегда есть недовольные стороны. Одно из таких предприятий — "Айс-В". Владел им некий Василий Васильев. У Лайфа есть основания полагать, что он может быть отцом скандально известной бурятской чиновницы Марии Васильевой, которая с 2011 по 2020 год руководила республиканским Управлением федерального казначейства.
Крайняя слева — Алла Пронькина, в центре — Мария Васильева. Фото © buryatia.roskazna.gov.ru
В 2007 году Пронькина уже упоминалась в криминальной хронике Бурятии. Тогда на чиновницу готовилось покушение, которое успели предотвратить силовики.
Пронькина работала главой юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Республике Бурятия. По версии следствия, её убийство заказали бывшие коллеги — уволенная после судимости за присвоение и растрату начальница отдела и её ранее судимый сожитель, который работал водителем в этом же федеральном ведомстве. Мотивом для расправы стала банальная месть: сообщники решили, что их уволили по вине Пронькиной. Чиновницу планировалось забить арматурой.
Пронькину спасло то, что нанятые парой киллеры не стали исполнять заказ. Возможно, из-за низкого гонорара в 30 тыс. рублей. После получения аванса они отправились в полицию. Оперативники разыграли спектакль с убийством чиновницы, чтобы задержать заказчиков.
В центре — Алла Пронькина. Фото © buryatia.roskazna.gov.ru
Чем именно занималась Пронькина в Москве, пока не известно. В первую очередь следователи запросят информацию из Бурятии: какие вопросы она курировала, с какими людьми или структурами у неё были споры и конфликты, поступали ли ей угрозы. Также сыщики проверят личную жизнь и возможные финансовые проблемы чиновницы. Не исключено, что она могла взяться решить какой-то вопрос, но не исполнила обязательства.
Комментариев: 0