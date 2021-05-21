Главный нефролог Петербурга объяснил, зачем "оговорил себя" по делу об убийстве жены

Признание в убийстве жены Ирины Земченковой было самооговором с целью защиты семьи. Об этом главный нефролог Санкт-Петербурга, заведующий отделением диализа Мариинской больницы, доцент Александр Земченков рассказал в интервью kp.ru.

"Оперативные сотрудники указали мне, что если я не признаю вину, то обвинение будет предъявлено другим членам моей семьи. Мне стало страшно за них. Их жизнь, здоровье и благополучие являются высшим приоритетом моей жизни. Оперативники предложили признать вину в убийстве по неосторожности, пояснив, что по этой статье меня не будут привлекать к ответственности из-за сроков давности", — объяснил свою мотивацию врач.

Земченков объяснил, что оперативников такой вариант устраивал, поскольку они могли якобы "закрыть" дело и отчитаться начальству об успехах. Поэтому мужчина пошёл на самооговор.

Также врач рассказал о том, что его жена была в курсе романа с нынешней супругой Анастасией Сабодаш.