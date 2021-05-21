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Главный нефролог Петербурга объяснил, зачем "оговорил себя" по делу об убийстве жены

Ирина знала о романе мужа с его нынешней супругой ещё с 2007 года. Они неоднократно обсуждали развод, утверждает Земченков.

21 мая, 12:54
<p>Фото © ТАСС / Андрей Грязнов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Грязнов

Признание в убийстве жены Ирины Земченковой было самооговором с целью защиты семьи. Об этом главный нефролог Санкт-Петербурга, заведующий отделением диализа Мариинской больницы, доцент Александр Земченков рассказал в интервью kp.ru.

"Оперативные сотрудники указали мне, что если я не признаю вину, то обвинение будет предъявлено другим членам моей семьи. Мне стало страшно за них. Их жизнь, здоровье и благополучие являются высшим приоритетом моей жизни. Оперативники предложили признать вину в убийстве по неосторожности, пояснив, что по этой статье меня не будут привлекать к ответственности из-за сроков давности", — объяснил свою мотивацию врач.

Главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены — видео

Главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены — видео

Земченков объяснил, что оперативников такой вариант устраивал, поскольку они могли якобы "закрыть" дело и отчитаться начальству об успехах. Поэтому мужчина пошёл на самооговор.

Также врач рассказал о том, что его жена была в курсе романа с нынешней супругой Анастасией Сабодаш.

"К сожалению, за 27 лет совместной жизни не всем удаётся сохранить любовь в семье. К 2010 году и даже ранее наша семья стала хорошим товариществом по воспитанию и созданию "материальной базы" для троих детей. Тема развода неизбежно всплывала. Но она никогда не доходила до конкретных планов. Этот роман [с Анастасией Сабодаш], прерывавшийся и возобновлявшийся, не был для Ирины секретом с 2007 года", — отметил Земченков.

Жена главного нефролога Питера рассказала об их нежном романе после того, как он расчленил бывшую

Жена главного нефролога Питера рассказала об их нежном романе после того, как он расчленил бывшую

Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".

Суд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в убийстве жены главного нефролога Петербурга

Суд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в убийстве жены главного нефролога Петербурга

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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