Главный нефролог Петербурга объяснил, зачем "оговорил себя" по делу об убийстве жены
Ирина знала о романе мужа с его нынешней супругой ещё с 2007 года. Они неоднократно обсуждали развод, утверждает Земченков.
Фото © ТАСС / Андрей Грязнов
Признание в убийстве жены Ирины Земченковой было самооговором с целью защиты семьи. Об этом главный нефролог Санкт-Петербурга, заведующий отделением диализа Мариинской больницы, доцент Александр Земченков рассказал в интервью kp.ru.
"Оперативные сотрудники указали мне, что если я не признаю вину, то обвинение будет предъявлено другим членам моей семьи. Мне стало страшно за них. Их жизнь, здоровье и благополучие являются высшим приоритетом моей жизни. Оперативники предложили признать вину в убийстве по неосторожности, пояснив, что по этой статье меня не будут привлекать к ответственности из-за сроков давности", — объяснил свою мотивацию врач.
Земченков объяснил, что оперативников такой вариант устраивал, поскольку они могли якобы "закрыть" дело и отчитаться начальству об успехах. Поэтому мужчина пошёл на самооговор.
Также врач рассказал о том, что его жена была в курсе романа с нынешней супругой Анастасией Сабодаш.
"К сожалению, за 27 лет совместной жизни не всем удаётся сохранить любовь в семье. К 2010 году и даже ранее наша семья стала хорошим товариществом по воспитанию и созданию "материальной базы" для троих детей. Тема развода неизбежно всплывала. Но она никогда не доходила до конкретных планов. Этот роман [с Анастасией Сабодаш], прерывавшийся и возобновлявшийся, не был для Ирины секретом с 2007 года", — отметил Земченков.
Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".
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