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Чернышенко рассказал Лайфу о решении проблемы детского туристического кешбэка после критики Путина

В ходе совещания, посвящённого реализации Послания Федеральному собранию, глава государства обратил внимание, что многие родители уже приобрели путёвки на первую смену и сейчас просят возврата, а детские лагеря в основном уже потратили средства на организацию процесса.

21 мая, 13:04

Чернышенко рассказал Лайфу о решении ​проблемы детского туристического кешбэка после критики Путина.

Видео © LIFE

Правительство отыщет способы компенсации средств, затраченных россиянами на детские путёвки в туристические лагеря. Об этом Лайфу заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует этот вопрос. По словам чиновника, обещанный кешбэк получат все россияне, даже те, кто уже приобрёл путёвку, и даже в том случае, если оплата была произведена не через карту "Мир".

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"Не волнуйтесь, президент поручил, поэтому всем, кто купил путёвки, будут найдены способы компенсации", — заявил Чернышенко Лайфу в кулуарах просветительского марафона "Новое знание".

Другими подробностями правительство поделится уже в понедельник, проанонсировал он.

Напомним, что в ходе совещания, посвящённого реализации Послания Федеральному собранию, Владимир Путин обратил внимание на наличие проблем в реализации программы детского туристического кешбэка. По его словам, многие родители уже приобрели путёвки на первую смену и сейчас просят возврата, а детские лагеря в основном уже потратили средства на организацию процесса.

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"Создали проблему": Путин раскритиковал задержки в программе детского туристического кешбэка

Как уже сообщал Лайф, в ходе Послания Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.

Напомним, что трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Развитие общества "Знание" инициировал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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