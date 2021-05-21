Чернышенко рассказал Лайфу о решении ​проблемы детского туристического кешбэка после критики Путина. Видео © LIFE

Правительство отыщет способы компенсации средств, затраченных россиянами на детские путёвки в туристические лагеря. Об этом Лайфу заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует этот вопрос. По словам чиновника, обещанный кешбэк получат все россияне, даже те, кто уже приобрёл путёвку, и даже в том случае, если оплата была произведена не через карту "Мир".

"Не волнуйтесь, президент поручил, поэтому всем, кто купил путёвки, будут найдены способы компенсации", — заявил Чернышенко Лайфу в кулуарах просветительского марафона "Новое знание".

Другими подробностями правительство поделится уже в понедельник, проанонсировал он.

Напомним, что в ходе совещания, посвящённого реализации Послания Федеральному собранию, Владимир Путин обратил внимание на наличие проблем в реализации программы детского туристического кешбэка. По его словам, многие родители уже приобрели путёвки на первую смену и сейчас просят возврата, а детские лагеря в основном уже потратили средства на организацию процесса.