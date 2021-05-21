Психолог назвал причины детской агрессии в школах

Существует несколько серьёзных базовых причин для детской агрессии в школах. В частности, многое зависит от семьи, в которой растёт ребёнок. Таким мнением с Лайфом поделился семейный психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский.

По словам эксперта, сейчас подавляющее число детей растёт в неполной семье или с неродным родителем, из-за чего воспитательное воздействие снижается (по сравнению с прошлыми временами). Кроме того, бабушки и дедушки, которые раньше часто проводили время с внуками, на сегодняшний день находятся далеко от детей или вынуждены работать, а не заниматься малышами.

Также важное место в данном вопросе занимает тот факт, что сейчас на телевидении и в Интернете наблюдается культ антигероев, когда вместо хороших, умных людей показывают пранкеров, скандалистов, алкоголиков и так далее, уверен специалист.

"У молодёжи отсутствует положительный образ героя, ударника труда. У нас же нет производственников, что человек создал новый станок или микросхему! У нас герои-то какие, на кого они ориентируются?" — отметил Зберовский.

Кроме того, психолог также отметил, что на детскую агрессию сильно влияет компьютерная зависимость, так как дети играют в игры, где легко совершить противоправное действие, в связи с чем эту грань они переходят и в жизни.

"Мы не говорим сейчас о том, если ребёнок играет час-два в день. Речь именно об игровой зависимости, когда ребёнок всю ночь, вместо того чтобы высыпаться и готовиться к школе, по восемь-десять часов играет в игры. Психика перезагружается, и ребёнок приходит в школу в состоянии невроза и психоза. Для него уже нет особой моральной проблемы тыкнуть ножом в реального человека", — отметил эксперт.

Зберовский призвал бороться с причинами детской агрессии, а именно укреплять институт семьи, в частности отменить пенсионную реформу, а также продвигать в Интернете и на телевидении позитивные, положительные образы.