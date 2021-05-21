В Минздраве РФ заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
Сегодня россиянам эта процедура доступна в самые короткие сроки, а страна готова к максимально широкому сотрудничеству в области распространения препаратов для прививок.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Вакцинация от коронавируса в России должна быть добровольной, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4".
"Мы твёрдо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом", — отметил замглавы ведомства.
Глаголев также добавил, что сегодня вакцинация доступна россиянам в самые короткие сроки. Кроме того, РФ готова к максимально широкому сотрудничеству в области распространения препаратов для прививок от CoViD-19, обеспечения приверженности к иммунизации и скорейшей победе над болезнью.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что обстановка с коронавирусом в стране ещё остаётся напряжённой. Решение по введению ограничительных мер в регионах должно приниматься с учётом эпидемиологической обстановки, отметил министр.
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