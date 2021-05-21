В Минздраве РФ заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Вакцинация от коронавируса в России должна быть добровольной, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4".

"Мы твёрдо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом", — отметил замглавы ведомства.

Глаголев также добавил, что сегодня вакцинация доступна россиянам в самые короткие сроки. Кроме того, РФ готова к максимально широкому сотрудничеству в области распространения препаратов для прививок от CoViD-19, обеспечения приверженности к иммунизации и скорейшей победе над болезнью.