Попова призвала россиян привиться от ковида перед отпуском
В стране достаточно вакцин, которые доступны во всех прививочных пунктах, отметила глава Роспотребнадзора.
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Главный государственный санитарный врач России Анна Попова призвала россиян сделать прививки от коронавируса. По её словам, вакцинацию необходимо пройти перед началом летнего сезона.
"Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
По словам главы Роспотребнадзора, грядущие поездки и отпуска должны быть безопасными, поэтому следует привиться от ковида, чтобы не заразиться на отдыхе от туристов из дальних стран. Попова также отметила, что эпидобстановка сейчас стабилизируется во всех государствах, где были приняты вовремя правильные противоэпидемические меры.
Ранее Лайф сообщал, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации. По мнению политика, иногда на это необходимо пойти в интересах страны, для защиты всего населения. Однако в Кремле заявили, что этот вопрос на повестке не стоит.
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