Попова призвала россиян привиться от ковида перед отпуском

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова призвала россиян сделать прививки от коронавируса. По её словам, вакцинацию необходимо пройти перед началом летнего сезона.

"Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".