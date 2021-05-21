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Ростовские следователи допрашивают директора водоканала, где погибло 10 рабочих

Другие сотрудники предприятия тоже прибыли на беседу с представителями СК России. По предварительным данным, ЧП произошло из-за выброса метана.

21 мая, 14:09
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Ростовской области следователи ведут допрос директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева в рамках уголовного дела о гибели 10 рабочих на очистных сооружениях. Об этом сообщил ТАСС.

"Я нахожусь на допросе у следователей", — заявил директор водоканала корреспонденту агентства.

Плетменцев успел сообщить, что другие рабочие тоже прибыли на беседу со следователями.

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Ранее сообщалось, что число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 10 человек. Окончательное количество жертв неизвестно из-за затопления коллектора.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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