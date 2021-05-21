Ростовские следователи допрашивают директора водоканала, где погибло 10 рабочих

В Ростовской области следователи ведут допрос директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева в рамках уголовного дела о гибели 10 рабочих на очистных сооружениях. Об этом сообщил ТАСС.

"Я нахожусь на допросе у следователей", — заявил директор водоканала корреспонденту агентства.

Плетменцев успел сообщить, что другие рабочие тоже прибыли на беседу со следователями.