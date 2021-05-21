Реванш за Евротур: сборная России по хоккею обыграла Чехию на старте ЧМ в Риге

Сборная России по хоккею удачно начала чемпионат мира в Риге, обыграв сборную Чехии со счётом 4:3. Стоит подчеркнуть, что подшефные Валерия Брагина сумели взять реванш за поражение недельной давности в матче Евротура.

Уже в самом начале матча чехи остались в меньшинстве, чем и сумели воспользоваться наши хоккеисты. Антон Бурдасов буквально за секунду до конца игры в формате "5 на 4" сумел пробить Шимона Грубеца. К слову, эта шайба стала первой на турнире. Но радоваться команде Валерия Брагина пришлось совсем недолго. Якуб Флек сравнял счёт после быстрой атаки чехов. На первый перерыв команды ушли при равном счёте.

Видео © Twitter/IIHF

Второй отрезок игры начался для нашей команды не очень приятно. Константин Окулов был вынужден отправиться в раздевалку после мощного силового приёма соперника. В целом же наша команда смотрелась гораздо лучше чехов, но, даже несмотря на это, гол пришёл в тот момент, когда его совсем не ждали. Чехия получала численное преимущество, но Врана ошибся в средней зоне, отдав шайбу Каменеву. Тот дальше сделал точный пас на Швец-Рогового — и 2:1. Однако буквально через две минуты один из лидеров чешской команды исправил свою ошибку и сравнял счёт. Снова команды ушли отдыхать при равном счёте.

Видео © Twitter/IIHF

Решающий отрезок начался по сценарию двух своих предшественников: наши снова забили первыми. Барабанов воспользовался ошибкой чехов и точно бросил в ворота Грубеца. Сразу после этого подопечные Филипа Пешана бросились отыгрываться, к слову, в третий раз в этом матче. И пробить Александра Самонова снова удалось. Удаление Тимкина оставило нашу команду вчетвером, чем воспользовался Доминик Кубалик. Однако за 19 секунд до конца Григоренко принёс нашей команде победу, забросив великолепную шайбу. "Красная машина" успешно начинает турнир. Впереди у команды Валерия Брагина — матч со сборной Великобритании.