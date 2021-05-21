"Это катастрофа!": Цискаридзе раскритиковал подростков за увлечение "Тиктоком"

"Это катастрофа!": Цискаридзе раскритиковал современных подростков за увлечение "Тиктоком". Видео © LIFE

Артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, выступая на марафоне "Новое знание", рассказал, что недоволен системой образования. По его словам, в последнее время всё больше российских подростков не хотят получать знания, потому что убеждены, что можно заработать миллионы, "корча рожи" в "Тиктоке".

"Я постоянно слышу: "Зачем мне учиться, если в "Тиктоке" я заработаю гораздо больше денег". Я против этого!" — отметил Цискаридзе, назвав сложившуюся ситуацию катастрофой.

При этом артист считает, что ответственность за плохой уровень освоения школьной программы детьми в первую очередь должны нести родители, а не учебные заведения. По словам Цискаридзе, мониторинги качества образования в российских школах ужасно несправедливая вещь.