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В Госдуме предложили запретить участие в любых выборах за причастность к экстремизму

Действие законопроекта может быть распространено и на людей, которые когда-либо выражали поддержку подобным организациям, например, в Сети.

21 мая, 15:03
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

В Государственной думе предложили ужесточить законопроект о запрете участия в парламентских выборах россиянам, как-либо причастным к экстремистским организациям. Как сообщает ТАСС, теперь депутаты инициировали распространение ограничений на выборы всех уровней.

"Ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснётся избрания на все выборные должности", — указано в документе.

Госдума одобрила законопроект о запрете причастным к экстремизму избираться депутатами

Госдума одобрила законопроект о запрете причастным к экстремизму избираться депутатами

Отмечается, что действие законопроекта может быть распространено и на людей, которые когда-либо выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в Сети.

Добавим, что авторами соответствующих поправок стали глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, документ, запрещающий баллотироваться в Госдуму лицам, причастным к деятельности террористической или экстремистской организации, был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента в начале мая.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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