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Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России предложил поднять стипендии для отличников до уровня МРОТ

По словам гостя шоу "Дайте сказать", в реформировании нуждается система образовательных кредитов, которые очень сложно получить, а также порядок начисления материальной помощи.

21 мая, 14:43

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России предложил поднять стипендии для отличников до уровня МРОТ.

Видео © LIFE

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев предложил поднять стипендии для отличников до уровня минимального размера оплаты труда, который на сегодняшний день составляет 12 792 рубля. Такую инициативу он озвучил в эфире шоу "Дайте сказать".

"Мне кажется, что на стипендию 2600 рублей прожить очень тяжело. На мой взгляд, хотя бы отличники могли бы получать повышенную стипендию, например на уровне МРОТ", полагает он.

Кроме того, по словам Метелева, в реформировании нуждается система образовательных кредитов, которые очень сложно получить, а также порядок начисления материальной помощи.

"Материальная помощь облагается НДФЛ, и если у меня операция, которая стоит 40 тысяч рублей, и мне выделяют эти деньги, то минус 13%, и уже не хватает", — пояснил он.

В новом выпуске "Дайте сказать" председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России развеял все мифы о волонтёрском движении в нашей стране и рассказал, зачем хочет баллотироваться в Госдуму. Смотрите по ссылке.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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