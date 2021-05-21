В Думу внесли законопроект о крупных штрафах за незаконное ношение оружия

Отмечается, что обновлённой статьёй будет устанавливаться ответственность за правонарушения в том случае, если нет признаков уголовно наказуемого деяния.

Незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, включая холодное и лёгкую пневматику, могут грозить штрафами в размере до полумиллиона рублей. Законопроект, который содержит соответствующее положение, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

Отмечается, что статья 20.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ излагается в новой редакции и имеет более широкое наименование "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". Она будет устанавливать ответственность для соответствующего нарушения только в том случае, если деяние не подпадает под статью уголовного кодекса.

Авторы законопроекта отмечают, что в документе речь идёт в том числе о незаконном обороте лёгкой пневматики и ношении гражданами холодного оружия в целях самообороны. Предлагаемая ответственность для граждан составляет штраф в размере пяти-десяти тысяч рублей с возможной конфискацией оружия или административный арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация сроком до трёх лет с возможной конфискацией предмета нарушения, а для юрлиц предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток.

Стоит отметить, что в нынешней редакции не предусматривается ответственность за незаконные деяния с газовым, сигнальным и пневматическим оружием с дульной энергией до 7,5 Дж. Также законом установлен запрет на ношение холодного оружия в целях самообороны, но не установлена ответственность. Предлагаемая редакция направлена на устранение этих правовых пробелов.