Участники конкурса "Лидеры России" сразятся в битве сезонов

Бывшие финалисты и полуфиналисты конкурса управленцев "Лидеры России" померятся силами в так называемой битве сезонов, которая пройдёт в рамках проекта в этом году. Об этом сообщил руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В этом году мы запускаем для полуфиналистов и финалистов прошлых лет битву сезонов. Целей у неё несколько: сплотить конкурсантов и дать им возможность ещё раз проявить и оценить себя", — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Комиссаров, регистрация на мероприятие стартует 25 мая. По его словам, участникам нужно будет заполнить специальную анкету, а также загрузить видеоинтервью о своих достижениях после конкурса. Далее эксперты выберут 150 финалистов и 48 полуфиналистов, которые уже попадут на очный этап битвы сезонов.

Ранее сообщалось, что заявку на участие в треке "Международный" в рамках конкурса управленцев "Лидеры России" подали граждане 127 стран. Отмечается, что больше всего заявок пришло от граждан Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии, Латвии, Туркмении, Узбекистана, Армении, Германии и Таджикистана.