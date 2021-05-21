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Решение об изъятии у Абызова 32,5 млрд вступило в силу

Стоит отметить, что эта сумма взысканий стала рекордной в системе российского судопроизводства.

21 мая, 14:18

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Мосгорсуд признал законным изъятие у экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. Таким образом, инстанция отклонила жалобы представителей пяти кипрских компаний на решение Гагаринского суда Москвы о взыскании с обвиняемого астрономической суммы. Решение суда уже вступило в силу.

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Суд взыскал рекордную для России сумму с бывшего министра Абызова в пользу государства

Заседание суда переносилось из-за состояния Абызова. Сторона защиты сообщала, что экс-министр перенёс коронавирус и тяжёлую пневмонию. На одно из промежуточных заседаний его даже доставляли на носилках. Однако ФСИН позже опровергла информацию о плохом самочувствии обвиняемого: по данным ведомства, ковид у бывшего чиновника протекал в лёгкой форме.

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Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. В августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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