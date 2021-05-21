Решение об изъятии у Абызова 32,5 млрд вступило в силу

Заседание суда переносилось из-за состояния Абызова. Сторона защиты сообщала, что экс-министр перенёс коронавирус и тяжёлую пневмонию. На одно из промежуточных заседаний его даже доставляли на носилках . Однако ФСИН позже опровергла информацию о плохом самочувствии обвиняемого: по данным ведомства, ковид у бывшего чиновника протекал в лёгкой форме.

Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. В августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.



