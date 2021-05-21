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Власти Москвы вслед за Петербургом начали ограничивать электросамокаты по скорости

В центре Москвы и городских парках скорость арендованных самокатов не должна превышать 15 км/ч. Первым сервисом, который попал под ограничения, стала компания Whoosh.

21 мая, 14:19
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Неделю назад в Петербурге кикшеринговым компаниям ограничили скорость движения в центральных районах города до 15 км/ч. Спустя всего два дня в аварии с электросамокатом серьёзно пострадал солист Мариинского театра Давид Залеев, который до сих пор находится в медикаментозной коме.

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

Сегодня депутаты Мосгордумы приняли аналогичные меры по скорости движения шеринговых электросамокатов в Москве. Первым под ограничения попал сервис Whoosh, в дальнейшем эти же правила коснутся остальных шеринг-компаний.

Скорость движения предлагают ограничить также тем, кто впервые регистрируется в сервисе и ранее не перемещался на электросамокате.

В Мосгордуме необходимость регулирования объяснили возросшей обеспокоенностью граждан из-за участившихся инцидентов с мобильным электротранспортом.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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