Власти Москвы вслед за Петербургом начали ограничивать электросамокаты по скорости

Неделю назад в Петербурге кикшеринговым компаниям ограничили скорость движения в центральных районах города до 15 км/ч. Спустя всего два дня в аварии с электросамокатом серьёзно пострадал солист Мариинского театра Давид Залеев, который до сих пор находится в медикаментозной коме.

Сегодня депутаты Мосгордумы приняли аналогичные меры по скорости движения шеринговых электросамокатов в Москве. Первым под ограничения попал сервис Whoosh, в дальнейшем эти же правила коснутся остальных шеринг-компаний.

Скорость движения предлагают ограничить также тем, кто впервые регистрируется в сервисе и ранее не перемещался на электросамокате.