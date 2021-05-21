Власти Москвы вслед за Петербургом начали ограничивать электросамокаты по скорости
В центре Москвы и городских парках скорость арендованных самокатов не должна превышать 15 км/ч. Первым сервисом, который попал под ограничения, стала компания Whoosh.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Неделю назад в Петербурге кикшеринговым компаниям ограничили скорость движения в центральных районах города до 15 км/ч. Спустя всего два дня в аварии с электросамокатом серьёзно пострадал солист Мариинского театра Давид Залеев, который до сих пор находится в медикаментозной коме.
Сегодня депутаты Мосгордумы приняли аналогичные меры по скорости движения шеринговых электросамокатов в Москве. Первым под ограничения попал сервис Whoosh, в дальнейшем эти же правила коснутся остальных шеринг-компаний.
Скорость движения предлагают ограничить также тем, кто впервые регистрируется в сервисе и ранее не перемещался на электросамокате.
В Мосгордуме необходимость регулирования объяснили возросшей обеспокоенностью граждан из-за участившихся инцидентов с мобильным электротранспортом.
Комментариев: 0