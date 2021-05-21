В России признали экстремистским неонацистское сетевое движение NS/WP

Согласно принятому решению, членам указанной организации отныне запрещено размещать материалы в Сети от её имени, организовывать митинги, принимать участие в выборах и референдумах, а также пользоваться банковскими счетами и переводами. Кроме прочего, за членство в экстремистском объединении или же управление им руководители и участники NS/WP могут быть привлечены к уголовной ответственности. Ещё после решения суда запрещается любая демонстрация символики движения.