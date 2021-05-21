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В России признали экстремистским неонацистское сетевое движение NS/WP

Теперь его членам запрещено размещать материалы в Сети, организовывать митинги и участвовать в выборах.

21 мая, 14:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Верховный суд России удовлетворил соответствующее исковое заявление Генпрокуратуры и признал экстремистским сетевое движение NS/WP. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд признал движение NS/WP экстремистским", — заявил собеседник агентства.

Согласно принятому решению, членам указанной организации отныне запрещено размещать материалы в Сети от её имени, организовывать митинги, принимать участие в выборах и референдумах, а также пользоваться банковскими счетами и переводами. Кроме прочего, за членство в экстремистском объединении или же управление им руководители и участники NS/WP могут быть привлечены к уголовной ответственности. Ещё после решения суда запрещается любая демонстрация символики движения.

В России может появиться банк данных экстремистских материалов

В России может появиться банк данных экстремистских материалов

Ранее Лайф писал, что в Белоруссии суд признал экстремистским популярный телеграм-канал. На ресурсе не раз размещались призывы к уличным протестам, забастовкам, блокировке дорог.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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