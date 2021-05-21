Голикова раскрыла причины международного успеха "Спутника V"

Мировой успех "Спутника V" связан с эффективностью вакцины, её безопасностью и простотой эксплуатации. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время Глобального саммита по здравоохранению.

"Успех "Спутника V" объясняется просто. Это высокая эффективность, подтверждённая международными экспертами, безопасность, лёгкость транспортировки и хранения", — отметила вице-премьер.

Как напомнила Голикова, российская разработка стала первой зарегистрированной в мире антиковидной вакциной. При этом страна имеет ещё три подобных препарата, и на этом учёные не останавливаются. А "Спутник V" обладает большим спросом за рубежом.

"Наша флагманская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в порядка 70 странах, где проживает около 40% мирового населения. Это выводит её среди других аналогов на второе место. Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах", — рассказала Голикова.

Российские учёные планируют делиться опытом со странами — членами ЕАЭС. В частности, уже запущено электронное приложение для безопасных международных поездок "Путешествую без CoViD-19".

"С февраля этого года оно активно применяется в заинтересованных странах — членах ЕАЭС. Пользователи имеют возможность быстро найти лабораторию для сдачи ПЦР-теста, получить сертификат о его прохождении и беспрепятственно передвигаться через международные границы государств-участников", — раскрыла вице-премьер.