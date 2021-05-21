Голикова раскрыла причины международного успеха "Спутника V"
Россия готова активно развивать контакты с другими странами в рамках борьбы с ковидом. Поставки препарата идут в 35 государств, отметила вице-премьер.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Мировой успех "Спутника V" связан с эффективностью вакцины, её безопасностью и простотой эксплуатации. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время Глобального саммита по здравоохранению.
"Успех "Спутника V" объясняется просто. Это высокая эффективность, подтверждённая международными экспертами, безопасность, лёгкость транспортировки и хранения", — отметила вице-премьер.
Как напомнила Голикова, российская разработка стала первой зарегистрированной в мире антиковидной вакциной. При этом страна имеет ещё три подобных препарата, и на этом учёные не останавливаются. А "Спутник V" обладает большим спросом за рубежом.
"Наша флагманская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в порядка 70 странах, где проживает около 40% мирового населения. Это выводит её среди других аналогов на второе место. Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах", — рассказала Голикова.
Российские учёные планируют делиться опытом со странами — членами ЕАЭС. В частности, уже запущено электронное приложение для безопасных международных поездок "Путешествую без CoViD-19".
"С февраля этого года оно активно применяется в заинтересованных странах — членах ЕАЭС. Пользователи имеют возможность быстро найти лабораторию для сдачи ПЦР-теста, получить сертификат о его прохождении и беспрепятственно передвигаться через международные границы государств-участников", — раскрыла вице-премьер.
Ранее Владимир Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от ковида. Как подчеркнул глава государства, РФ заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с пандемией. Напомним, 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ была подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник лайт", являющейся аналогом первого компонента препарата "Спутник V". В начале мая вакцина была официально зарегистрирована в России.
11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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