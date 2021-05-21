Собянин на марафоне "Новое знание" рассказал о клинических испытаниях вакцины от коронавируса. Видео © LIFE

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед участниками форума "Новое знание", рассказал, что в клинических испытаниях вакцины от коронавируса приняли участие 32 тысячи человек, и говорить о том, что препарат "не доделан", нельзя.

"Хотите знать, на скольких лекарствах такой объём международных исследований в стране был сделан за последние 100 лет? <...> Правильно, ноль. Вообще, никогда за историю нашей страны таких исследований не проводилось, да ещё под международным контролем", — отметил градоначальник.