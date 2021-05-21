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Собянин на марафоне "Новое знание" рассказал о клинических испытаниях вакцины от коронавируса

По словам мэра Москвы, ещё никогда в истории страны не проводилось таких масштабных исследований препарата, тем более под международным контролем.

21 мая, 14:55

Собянин на марафоне "Новое знание" рассказал о клинических испытаниях вакцины от коронавируса. Видео © LIFE

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед участниками форума "Новое знание", рассказал, что в клинических испытаниях вакцины от коронавируса приняли участие 32 тысячи человек, и говорить о том, что препарат "не доделан", нельзя.

"Хотите знать, на скольких лекарствах такой объём международных исследований в стране был сделан за последние 100 лет? <...> Правильно, ноль. Вообще, никогда за историю нашей страны таких исследований не проводилось, да ещё под международным контролем", — отметил градоначальник.

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Ранее Собянин заявил, что в Москве доля привившихся от CoViD-19 меньше, чем в любом европейском городе. Градоначальник также сообщил, что в столице около девяти тысяч человек с коронавирусом находятся на лечении в стационарах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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