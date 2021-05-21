Суд оставил Медведчука под домашним арестом
Политик уже выразил недовольство таким решением. Кроме того, он указал на свою заинтересованность в восстановлении отношений Киева и Москвы.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Апелляционный суд Киева принял решение об оставлении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука под домашним арестом, отказав в удовлетворении жалобы юристов политика. Решение озвучил судья Валерий Лашевич.
"Коллегия судей постановила определение следственного судьи Печерского районного суда Киева, оставить без изменений, а апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", — объявили в суде.
Политик заявил, что не доволен решением суда. Медведчук также указал на заинтересованность в восстановлении отношений между Россией и Украиной.
Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения украинского политика Медведчука прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. О результатах следственных действий позже рассказал сам депутат. Сейчас он находится под домашним арестом.
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